НАБУ считает Микитася обличителем коррупции, а полиция просит его арестовать, фото — Цензор

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Максима Микитася Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) считает обличителем коррупции.

Антикоррупционное бюро считает, что на фигуранта дела, по которому проходит и заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров, могут давить.

НАБУ обнародовало заявление, в котором говорится, что бюро не владеет информацией о доказательной базуе, на основании которой Нацполиция объявила Микитасю о подозрении.

Упомянутый экс-нардеп является обличителем, который предоставил детективам НАБУ информацию о коррупции в высших эшелонах власти. По одному из исследованных фактов заместителю руководителя Офиса президента сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления, — говорится в заявлении НАБУ о возможном незаконном давлении на обличителя коррупции.

Полиция и прокуратура намерены просить суд избрать меру пресечения для Микитася — содержание под стражей на период следствия. Об этом на своей странице в Фейсбук написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Утром 29 декабря полиция обыскала дом Микитася по делу о похищении юриста. Ему объявили подозрение, но не задерживали. Речь идет о якобы похищении юриста Олега Мирошниченко, которое произошло в начале декабря. Юрист обвинил в этом Микитася, но экс-нардеп отрицает причастность.

В начале декабря Микитась пошел на сделку со следствием НАБУ по делу квартир Нацгвардии. Ему изменили меру пресечения и освободили из СИЗО. Впоследствии объявили подозрение Татарову — он якобы передавал взятку эксперту по делу «Укрбуда».

Микитась 28 декабря подал ходатайство генпрокурору Ирине Венедиктовой о рассмотрении его дела исключительно в НАБУ. С аналогичным обращением к Венедиктовой обратился директор бюро Артем Сытник.