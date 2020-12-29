НАБУ вважає Микитася викривачем корупції, а поліція проситиме його арешту, фото — Цензор

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Максима Микитася Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) вважає викривачем корупції.

Антикорупційне бюро вважає, що на фігуранта справи, по якій проходить і заступник голови Офісу президента Олег Татаров, можуть тиснути.

НАБУ оприлюднило заяву, у якій йдеться, що бюро не володіє інформацією про доказову базу, на підставі якої Нацполіція оголосила Микитасю про підозру.

Згаданий екс-нардеп є викривачем, який надав детективам НАБУ інформацію про корупцію у вищих ешелонах влади. По одному з досліджених фактів заступнику керівника Офісу президента повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину, — йдеться у заяві НАБУ про можливий незаконний тиск на викривача корупції.

Поліція і прокуратура мають намір просити суд обрати запобіжний захід для Микитася — тримання під вартою на період слідства. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Уранці 29 грудня поліція обшукала будинок Микитася у справі щодо викрадення юриста. Йому оголосили підозру, але не затримували. Йдеться про нібито викрадення юриста Олега Мірошниченка, яке сталося на початку грудня. Юрист звинуватив у цьому Микитася, але екс-нардеп заперечує причетність.

На початку грудня Микитась пішов на угоду зі слідством НАБУ у справі квартир Нацгвардії. Йому змінили запобіжний захід і звільнили із СІЗО. Згодом оголосили підозру Татарову — він начебто передавав хабар експерту у справі «Укрбуду».

Микитась 28 грудня подав клопотання генпрокурору Ірині Венедиктової про розгляд його справи виключно в НАБУ. З аналогічним зверненням до Венедиктової звернувся директор бюро Артем Ситник.