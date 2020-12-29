ЗСУ вперше замовили три військові літаки «Антонова». Фото: ОПУ

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Збройні сили України вперше замовили у держпідприємства «Антонов» три військові літаки.

Міністерство оборони та державне підприємство «Антонов» 29 грудня підписали меморандум про співпрацю щодо будівництва літаків для потреб української армії. На першому етапі ЗСУ отримають три нові літаки Ан-178. Повітряні машини використовуватимуть для доставки особового складу, озброєння та легкої військової техніки посадковим і парашутним способами, а також для транспортування вантажів. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський, який був присутнім на підписанні угоди, запропонував державним замовникам продовжити роботу щодо нових контрактів на виготовлення Ан-178 уже з 2021 року, а уряду — опрацювати питання про створення української авіакомпанії, яка користуватиметься літаками «Антонова».

Крім того, президент запропонував розробити Державну науково-технічну програму з розвитку авіапромисловості на 2021−2030 роки.

Як відомо, Ан-178 — український близькомагістральний транспортний літак з турбореактивними двигунами, який «Антонов» створив на базі пасажирського Ан-158 в 2010 році. Перший політ літак здійснив 7 травня 2015 року. Його вартість становить від 40 до 70 млн дол.

Нагадаємо, генерал-полковник Сергій Дроздов у жовтні заявляв, що за часи незалежності України Повітряні сили ЗСУ не отримали жодного військового літака.