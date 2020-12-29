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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «Без табу»

Новорічне привітання Зеленського записують у чотирьох місцях столиці — ЗМІ

29 гру 2020, 14:54
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Новорічне привітання президента України Володимира Зеленського, котре традиційно демонструватиметься за кілька хвилин до настання нового року, знімають відразу у чотирьох місцях столиці.

Звернення Зеленського записується у кілька дублів, наразі остаточної версії ще немає, повідомляє УНІАН з посиланням на інформацію українських ЗМІ.

Привітання Зеленського записують у таких локаціях Києва:


  • на Банковій;
  • у Мар’їнському парку;
  • на Михайлівській площі;
  • біля головної ялинки країни, встановленій поблизу Софійського собору.

Привітання президента з нагоди чинного 2020 року записувалося на ВДНГ, де раніше знімали серіал «Слуга народу», в котрому Зеленський зіграв ключову роль.

Нагадаємо, соціологи нещодавно встановили, скільки українців хочуть за кілька хвилин до настання нового 2021 року почути привітання від Зеленського.


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