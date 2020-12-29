Володимир Зеленський, фото: «Без табу»

https://racurs.ua/ua/n148412-novorichne-pryvitannya-zelenskogo-zapysuut-u-chotyroh-miscyah-stolyci-zmi.html

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Новорічне привітання президента України Володимира Зеленського, котре традиційно демонструватиметься за кілька хвилин до настання нового року, знімають відразу у чотирьох місцях столиці.

Звернення Зеленського записується у кілька дублів, наразі остаточної версії ще немає, повідомляє УНІАН з посиланням на інформацію українських ЗМІ.

Привітання Зеленського записують у таких локаціях Києва:

на Банковій;

у Мар’їнському парку;

на Михайлівській площі;

біля головної ялинки країни, встановленій поблизу Софійського собору.

Привітання президента з нагоди чинного 2020 року записувалося на ВДНГ, де раніше знімали серіал «Слуга народу», в котрому Зеленський зіграв ключову роль.

Нагадаємо, соціологи нещодавно встановили, скільки українців хочуть за кілька хвилин до настання нового 2021 року почути привітання від Зеленського.