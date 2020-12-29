Премію за ЗНО пообіцяли у відомстві Шкарлета. Фото: svoi.city

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Ракурс

Премію за зовнішнє незалежне оцінювання пообіцяли обдарованим українцям.

У Міністерстві освіти і науки вирішили підтримувати обдарованих учнів, які своїми досягненнями у навчанні сприяють підвищенню авторитету України в освітянській сфері. Учасники ЗНО з найвищим результатом отримуватимуть премії. Про це 29 грудня повідомила прес-служба МОН.

Напередодні уряд схвалив проект президентського указу про премію учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які здобули повну загальну середню освіту та отримали максимальну кількість балів за результатами ЗНО. Після цього документ повинен підписати Володимир Зеленський, проект указу вже передали йому на підпис.

Премію по 5 тис. грн зможе отримувати лише обмежена кількість учасників ЗНО, оскільки проектом документа передбачається заснування 20 щорічних премій, які виплачуватимуться одноразово. Грошові премії призначатимуться учасникам оцінювання, які набрали 200 балів із двох і більше навчальних предметів.

Нагадаємо, 28 грудня міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що МОН вже має напрацювання щодо трансформації зовнішнього незалежного оцінювання в частині вступу до вишів контрактників та осіб, які вже працюють. Абітурієнти, які вступають до вишів уже маючи трудовий стаж або ті, які хочуть навчатися за контрактом, можуть складати тест на здатність до навчання замість класичного ЗНО.