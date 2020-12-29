Британці «відриваються» на курортах після жорсткого карантину. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n148410-brytanci-vidryvautsya-na-kurortah-pislya-jorstkogo-karantynu-foto.html

Ракурс

Коронавірус у світі продовжує поширюватися, натомість британські туристи влаштували вечірку на пляжі в Австралії, порушуючи карантин.

Міністр імміграції Австралії Алекс Хоук заявив, що був шокований сценами на пляжі Бронте в Сіднеї, пише BBC.

Якщо хтось загрожує громадській безпеці або здоров’ю, їхню візу можна анулювати, — сказав міністр.

Однак він не уточнив, чи влада буде відстежувати учасників вечірки. Поки жоден із порушників не отримав штраф.

На відео, які публікують в соціальних мережах, видно групи людей, які продовжували вечірку, коли поліція ходила між ними та намагалася розігнати.

Наразі Сідней бореться з новим спалахом коронавірусу після місяців відсутності випадків хвороби, тож повідомлення про вечірку викликало гнів місцевих мешканців.

Багато австралійців висловлювали розчарування, називали таку поведінку егоїстичною, адже інші дотримувались обмежень на Різдво.

Через нову появу вірусу за тиждень до свят довелося відновити карантинні заходи у місті — обмежили святкові збори та заблокували пляжі.

Раніше перед Різдвом у Великій Британії запровадили суворі обмеження, тож багато людей поїхали з країни на свята.

Нагадаємо, сотні британських туристів втекли з карантину у Швейцарії. Більшість із них повернулася додому, деякі продовжили відпочинок в сусідній Франції