Під час навчань з десантування, фото: прес-служба штабу ООС

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Українські військові-десантники в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) відпрацювали планову програму стрибків з парашутом.

Десантування здійснювалося вдень з транспортно-бойового вертольота Мі-8, повідомляє прес-служба штабу ООС.

В межах навчань новачки підрозділу виконали свій перший ознайомчий парашутний стрибок з висоти 800 м, а більш досвідчені десантники — стрибки з висоти 600 метрів зі зброєю та екіпірованим десантним рюкзаком.

Було дещо складно через сильні пориви вітру, але після приземлення емоції зашкалюють, одразу хочеться повторити, — розповів один із десантників-«новачків».

Зазначається, що кожен військовий, залежно від віку, виконує від п’яти парашутних стрибків зі зброєю та спорядженням на рік.

Нагадаємо, у вересні на півдні Україні відбулися масштабні військові навчання «Об'єднані зусилля-2020».