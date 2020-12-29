Помер легендарний модельєр П'єр Карден, фото — ТАСС

https://racurs.ua/ua/n148408-pomer-legendarnyy-modelier-pier-karden-foto.html

Ракурс

Помер легендарний модельєр П'єр Карден. Йому було 98 років.

Про смерть з посиланням на родину кардена повідомило агентство AFP. Дизайнер помер в американському госпіталі у Нейї неподалік від Парижа.

Карден (справжнє ім’я П'єро Кардіно) народився 2 липня 1922 року у Сан-Б'яджіо-ді-Каллалта, провінція Тревізо, Італія).

Майбутній модельєр народився в Італії поблизу Венеції, виріс у Франції, вивчав архітектуру в Парижі. Згодом працював з модельєрами Жанн Пакен і Ельза Скіапареллі, очолював у 1947 році ательє моди «Крістіан Діор». Заснував однойменний дім моди «П'єр Карден» у 1950 році, впровадив «от кутюр» у 1953 році.

Вважається кутюр'є — одним із першовідкривачів стилю «унісекс».

Карден був відомим через свої стилі «авангард» і «космос», моделі Кардена принципово відрізнялися від пануючого в той час стилю «нью-лук».

Надавав перевагу геометричній формі та мотиву; його одягу ще притаманний вільний крій з чіткими деталями та великими ґудзиками. Модельєр також одним з перших випустив колекцію «прет-а-порте», за що його виключили з Синдикату високої моди, члени якого вважали, що Карден завдав шкоди іміджу моди.

Карден став першим кутюр'є, обраним членом Французької академії образотворчих мистецтв.

Журнал Time назвав Кардена «хитромудрим фанатиком, який вмудрився написати своє ім’я на всьому, що можна прибити цвяхами, приклеїти, пришити, пригвинтити, прив’язати, розтиражувати або розлити по пляшках, закрити, відкрити і спожити».