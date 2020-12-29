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Ракурс
Що працюватиме в Україні на новорічні свята. Фото: РБК-Україна

Локдаун на Новий рік — що і як працюватиме в Україні

29 гру 2020, 13:42
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Карантин в Україні на новорічні свята не посилюватимуть, але обмеження через епідемію COVID-19 все ж продовжать діяти.

У середу, 30 грудня, кафе та ресторани в Україні працюватимуть з 07.00 до 23.00, а розрахункові операції при цьому дозволено проводити до 22.00. А 31 грудня закладам громадського харчування дозволено відчинятися о 7.00 й працювати до 7.00 1 січня. З 1 по 7 січня кафе та ресторани працюватимуть з 7.00 до 23.00. З 8 по 24 січня цим закладам не дозволяється приймати відвідувачів, вони зможуть працювати лише на виніс. Про це йдеться в урядових постановах, які були ухвалені Кабміном.

На новорічні свята продовжить функціонувати громадський транспорт, але з обмеженням за кількістю пасажирів. При цьому, всі пасажири повинні бути в масках. Також продовжать курсувати потяги, заборони на польоти також немає.

Обмежену кількість відвідувачів зможуть прийняти басейни, спортзали, фітнес-центри, кінотеатри та театри. Крім того, працюватимуть ринки, магазини, ТРЦ із дотриманням протиепідемічних вимог.


Щоб не допустити масового зараження на свята в МОЗ рекомендують:

  • обмежити число гостей, щоб створити можливість для дистанції;
  • уникати рукостискань та обіймів;
  • святкувати на відкритому повітрі, а приміщення регулярно провітрювати;
  • носити маски, часто мити руки і використовувати антисептик;
  • не співати і не кричати в приміщенні;
  • обмежити перебування осіб у місцях приготування їжі;
  • дезінфікувати поверхні, до яких часто торкаються.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров’я заявили, що зниження рівня інфікування коронавірусом не стане приводом для скасування карантинних обмежень, які планують запровадити з 8 по 24 січня.

Джерело: Ракурс


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