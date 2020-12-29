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Ракурс
Что будет работать в Украине на новогодние праздники. Фото: РБК-Украина

Локдаун на Новый год — что и как будет работать в Украине

29 дек 2020, 13:42
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Карантин в Украине на новогодние праздники не будут ужесточать, но ограничения из-за эпидемии COVID-19 все же продолжат действовать.

В среду, 30 декабря, кафе и рестораны в Украине будут работать с 07.00 до 23.00, а расчетные операции при этом разрешено проводить до 22.00. А 31 декабря заведениям общественного питания разрешено открываться в 7.00 и работать до 7.00 1 января. С 1 по 7 января кафе и рестораны будут работать с 7.00 до 23.00. С 8 по 24 января этим заведениям не разрешается принимать посетителей, они смогут работать только на вынос. Об этом говорится в правительственных постановлениях, которые были приняты Кабмином.

На новогодние праздники продолжит функционировать общественный транспорт, но с ограничением по количеству пассажиров. При этом все пассажиры должны быть в масках. Также продолжат курсировать поезда, запрета на полеты также нет.

Ограниченное количество посетителей смогут принять бассейны, спортзалы, фитнес-центры, кинотеатры и театры. Кроме того, будут работать рынки, магазины, ТРЦ с соблюдением противоэпидемических требований.


Чтобы не допустить массового заражения на праздники в Минздраве рекомендуют:

  • ограничить число гостей, чтобы создать возможность для дистанции;
  • избегать рукопожатий и объятий;
  • праздновать на открытом воздухе, а помещение регулярно проветривать;
  • носить маски, часто мыть руки и использовать антисептик;
  • не петь и не кричать в помещении;
  • ограничить пребывание лиц в местах приготовления пищи;
  • дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаются.

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявили, что снижение уровня инфицирования коронавирусом не станет поводом для отмены карантинных ограничений, которые планируют ввести с 8 по 24 января.

Источник: Ракурс


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