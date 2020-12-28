Статистика хорошая, но локдаун будет, фото — Укринформ

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Ракурс

Жесткий карантин с 8 января отменять не будут. Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 28 декабря заявил, что снижение уровня инфицирования коронавирусом не станет поводом для отмены ограничений, которые планируют ввести с 8 по 24 января.

По его словам, причины этого две: ожидаемый всплеск распространения Covid-19 после новогодних праздников и сезон эпидемии гриппа, который ежегодно начинается в конце января. Степанов отметил, что у больных гриппом часто такие же осложнения, как и у больных COVID-19, а для Минздрава важно избежать увеличения нагрузки на медицинскую систему в этот период.

Министр также посетовал на то, что местные власти не следят за безопасностью людей во время массовых мероприятий. В этом смысле он привел организацию новогодних праздников в Киеве.

На прошлой неделе в Украине обнаружили 59 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, а неделей ранее показатель составлял 70 тыс.

«Ракурс» сообщал, что полный локдаун в Украине, который предусматривает и остановку транспорта, поддерживает председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.