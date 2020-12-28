Статистика хороша, але локдаун буде, фото — Укрінформ

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Ракурс

Жорсткий карантин з 8 січня скасовувати не будуть. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 28 грудня заявив, що зниження рівня інфікування коронавірусом не стане приводом для скасування обмежень, які планують запровадити з 8 по 24 січня.

За його словами, причини дві: очікуваний сплеск поширення Covid-19 після новорічних свят і сезон епідемії грипу, який щорічно починається в кінці січня. Степанов зазначив, що хворі на грип часто мають такі ж самі ускладнення, як і хворі на COVID-19 і для МОЗ важливо уникнути збільшення навантаження на медичну систему у цей період.

Міністр також поскаржився на те, що місцева влада не стежать за безпекою людей під час масових заходів. У цьому сенсі він навів організацію новорічних свят у Києві.

Минулого тижня в Україні виявили 59 тис. нових випадків зараження коронавірусом, а тижнем раніше показник складав 70 тис.

«Ракурс» повідомляв, що повний локдаун в Україні, який передбачає й зупинку транспорту, підтримує голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.