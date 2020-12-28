Коронавірус в Україні повернувся до показників жовтня

https://racurs.ua/ua/n148339-koronavirus-v-ukrayini-povernuvsya-do-pokaznykiv-jovtnya-infografika.html

Ракурс

Показники захворюваності на коронавірус повернулися до жовтневих. За добу 27 грудня на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 4 тис. 385 осіб. Стільки ж фіксувалося в Україні 6 жовтня.

За добу захворіли 196 дітей та 141 медпрацівник.

У лікарні поклали 1 тис. 588 осіб, померли 75 пацієнтів, одужало 7 тис. 191 хворих.

Кількість тестувань в Україні за добу становила: методом ПЛР — 12 тис. 225, методом ІФА — 3 тис. 107.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 млн 30 тис. 374 людей, померли 17 тис. 849.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Києві (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях.

Нагадаємо, що 27 грудня Європа почала масову вакцинацію від коронавірусної хвороби.

Станом на ранок 28 грудня на планеті з початку пандемії в цілому підтверджено 81 млн 145 тис. випадків захворювання на коронавірус, повідомляє Worldometer. Ця цифра включає 1 771 981 летальний випадок.