Капелюха повернули до новорічної ялинки в Києві, фото — Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n148338-kapeluha-povernuly-do-novorichnoyi-yalynky-v-kyievi-foto.html

Ракурс

На новорічні свята у Києві конструкцію у вигляді капелюха, який раніше зняли з верхівки головної ялинки країни, повернули на Софійську площу столиці.

До нового арт-об'єкту вишикувалася черга охочих сфотографуватися. Під капелюхом на площі поставили казкове крісло, у яке й сідають туристи, що фотографуються.

Про нове рішення влади столиці повідомила директор Департаменту культури КМДА Діана Попова.

Довжелезна черга стоїть до найкращого символічного місця, де можна загадати бажання під чарівним капелюхом. Символічне фото під найочікуванішим арт-об'єктом сезону можна зробити біля головної ялинки країни. Бачу ваші численні дописи і дуже тішуся, що нам вдалося врешті виконати обіцянку — повернути чарівний капелюх, — повідомила Попова і розмістила під дописом кілька світлин.

Капелюха з ялинки на Софійській площі раніше змушені були зняти через тиск у соціальних мережах.

Автори концепції «Казковий ліс» шкодували про таке рішення.

Віряни обурилися «язичними» мотивами у декорації різдвяної ялинки. Розкритикували ідею з капелюхом і в Православній церкві України.

Організатори новорічного дійства на Софійській площі пояснювали, що капелюх на святковій ялинці символізує казку і є немов оберегом для лісових звірів, якими прикрашене дерево.