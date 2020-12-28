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Ракурс
Капелюха повернули до новорічної ялинки в Києві, фото — Радіо Свобода

Капелюха повернули до новорічної ялинки в Києві (ФОТО)

28 гру 2020, 08:15
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На новорічні свята у Києві конструкцію у вигляді капелюха, який раніше зняли з верхівки головної ялинки країни, повернули на Софійську площу столиці.

До нового арт-об'єкту вишикувалася черга охочих сфотографуватися. Під капелюхом на площі поставили казкове крісло, у яке й сідають туристи, що фотографуються.

Про нове рішення влади столиці повідомила директор Департаменту культури КМДА Діана Попова.

Капелюха повернули до новорічної ялинки в Києві, фото — Д.Попова

Довжелезна черга стоїть до найкращого символічного місця, де можна загадати бажання під чарівним капелюхом. Символічне фото під найочікуванішим арт-об'єктом сезону можна зробити біля головної ялинки країни. Бачу ваші численні дописи і дуже тішуся, що нам вдалося врешті виконати обіцянку — повернути чарівний капелюх, — повідомила Попова і розмістила під дописом кілька світлин.

Капелюха з ялинки на Софійській площі раніше змушені були зняти через тиск у соціальних мережах.

Капелюха повернули до новорічної ялинки в Києві, фото — Д.Попова

Автори концепції «Казковий ліс» шкодували про таке рішення.


Віряни обурилися «язичними» мотивами у декорації різдвяної ялинки. Розкритикували ідею з капелюхом і в Православній церкві України.

Організатори новорічного дійства на Софійській площі пояснювали, що капелюх на святковій ялинці символізує казку і є немов оберегом для лісових звірів, якими прикрашене дерево.

Джерело: Ракурс


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