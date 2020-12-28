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Ракурс
Шляпу вернули новогодней елке в Киеве (ФОТО)

Шляпу вернули новогодней елке в Киеве (ФОТО)

28 дек 2020, 08:15
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На новогодние праздники в Киеве конструкцию в виде шляпы, ранее снятую с верхушки главной елки страны, вернули на Софийскую площадь столицы.

К новому арт-объекту выстроилась очередь желающих сфотографироваться. Под шляпой на площади поставили сказочное кресло, в которое и садятся туристы и киевляне.

О новом решении власти столицы сообщила директор Департамента культуры КГГА Диана Попова.

Шляпу вернули к новогодней елке в Киеве, фото — Д.Попова

Длиннющая очередь стоит к символического места, где можно загадать желание под волшебной шляпой. Символическое фото под самым ожидаемым арт-объектом сезона можно сделать у главной елки страны. Вижу ваши многочисленные сообщения и я рада, что нам удалось выполнить обещание — вернуть волшебную шляпу, — сообщила Попова и разместила под сообщением несколько фотографий.

Шляпу с елки на Софийской площади ранее вынуждены были снять из-за давления в социальных сетях.

Шляпу вернули к новогодней елке в Киеве, фото — Д.Попова


Верующие возмутились «языческими» мотивами в декорации рождественской елки. Раскритиковали идею с шляпой и в Православной церкви Украины.

Организаторы новогоднего действа на Софийской площади объясняли, что шляпа на праздничной елке символизирует сказку и является как оберегом для лесных зверей, которыми украшено дерево.

Источник: Ракурс


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