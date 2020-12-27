В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Эпидемия коронавируса продолжается в мире уже почти год, однако худший ее этап еще впереди.

Глава Центра инфекционных и аллергических заболеваний США доктор Энтони Фаучи заявил об этом, отвечая на вопросы американских СМИ, сообщает «Голос Америки».

По его мнению, многие американцы, несмотря на рекомендации врачей оставаться дома, не удержатся от соблазна традиционно провести период новогодних праздников в кругу семьи и друзей.

Поэтому период новогодних праздников может спровоцировать всплеск распространения коронавирусной болезни COVID-19.

США — одна из первых стран мира, которая начала осуществлять вакцинацию населения от COVID-19. Несмотря на это, Фаучи считает, что коллективный иммунитет к коронавирусу у американцев появится лишь к середине-концу следующего лета.

Поэтому я надеюсь, что к осени мы получим этот необходимый (для коллективного иммунитета — ред.) процент людей, — отметил он.

Избранный президент США Джо Байден, ссылаясь на оценки экспертов, также недавно заявлял об угрозе новой вспышки коронавируса в стране.

Эксперты говорят, что дела ухудшатся, независимо от вакцины. Наш средний уровень смертности ежедневно — около 3 тыс. человек. Это значит, что мы потеряем еще десятки тысяч жизней в последующие месяцы, и вакцина не сможет этого остановить, — отметил Байден.

Напомним, американские ученые также недавно предупреждали об угрозе роста госпитализаций и смертности от коронавируса в США в ближайшие месяцы, несмотря на начало массового вакцинации населения.