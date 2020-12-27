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Ракурс
Польша меняет правила въезда для украинцев, фото: Polske Radio

Правила въезда для украинцев меняет Польша — кому не придется проходить карантин

27 дек 2020, 21:53
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Польша с понедельника, 28 декабря, меняет правила въезда на свою территорию для украинцев.

Изменения предусматривают, что отдельные категории граждан будут освобождены от обязательного пребывания на карантине после въезда в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Польше.

От обязательного карантина будут освобождены:


  • лица, имеющие справку о наличии у них прививки от COVID-19;
  • водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжающих на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;
  • инспекторов морской администрации въезжающих на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;
  • пассажиры судов, которые курсируют, не заплывая в порты третьих стран, между портами государств-членов Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) — Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве;
  • лица, получающие образование в Польше (ученики + сопровождающее лицо, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты), а также, ученые, проводящие исследования на территории Польши (при условии документального подтверждения факта обучения/научной деятельности);
  • лица, в январе 2021 года сдающие экзамен за восьмой класс, который проходит в школах для взрослых, где обучение заканчивается в осеннем семестре;
  • работники дипломатических и консульских учреждений, представители международных организаций и члены их семей, а также другие лица, пересекающие границу на основании дипломатического паспорта;
  • лица, выполняющие работы на сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в приграничных территориях обеих стран;
  • лица, имеющие разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) — Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарской Конфедерации, а также члены их семей (супруги, дети), въезжающие в Польшу с целью транзита по ее территории;
  • спортсмены, тренеры, врачи, физиотерапевты, судьи, аккредитованные журналисты, въезжающие в Польшу для участия в спортивных мероприятиях и имеющие подтверждающие документы от организатора соревнований;
  • медицинские работники, въезжающие на территорию Польши с целью трудоустройства в сфере здравоохранения.
  • лица, пересекающие государственную границу Польши, что составляет внутреннюю границу ЕС, в рамках или с целью выполнения служебных обязанностей.

Более подробно с новыми условиями въезда украинцев в Польшу можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в ЕС сегодня, 27 декабря, началась вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: Ракурс


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