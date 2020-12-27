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Польша меняет правила въезда для украинцев, фото: Polske Radio
Правила въезда для украинцев меняет Польша — кому не придется проходить карантинhttps://racurs.ua/n148336-pravila-vezda-dlya-ukraincev-menyaet-polsha-komu-ne-pridetsya-prohodit-karantin.htmlРакурс
Польша с понедельника, 28 декабря, меняет правила въезда на свою территорию для украинцев.
Изменения предусматривают, что отдельные категории граждан будут освобождены от обязательного пребывания на карантине после въезда в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Польше.
От обязательного карантина будут освобождены:
- лица, имеющие справку о наличии у них прививки от COVID-19;
- водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжающих на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;
- инспекторов морской администрации въезжающих на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;
- пассажиры судов, которые курсируют, не заплывая в порты третьих стран, между портами государств-членов Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) — Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве;
- лица, получающие образование в Польше (ученики + сопровождающее лицо, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты), а также, ученые, проводящие исследования на территории Польши (при условии документального подтверждения факта обучения/научной деятельности);
- лица, в январе 2021 года сдающие экзамен за восьмой класс, который проходит в школах для взрослых, где обучение заканчивается в осеннем семестре;
- работники дипломатических и консульских учреждений, представители международных организаций и члены их семей, а также другие лица, пересекающие границу на основании дипломатического паспорта;
- лица, выполняющие работы на сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в приграничных территориях обеих стран;
- лица, имеющие разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) — Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарской Конфедерации, а также члены их семей (супруги, дети), въезжающие в Польшу с целью транзита по ее территории;
- спортсмены, тренеры, врачи, физиотерапевты, судьи, аккредитованные журналисты, въезжающие в Польшу для участия в спортивных мероприятиях и имеющие подтверждающие документы от организатора соревнований;
- медицинские работники, въезжающие на территорию Польши с целью трудоустройства в сфере здравоохранения.
- лица, пересекающие государственную границу Польши, что составляет внутреннюю границу ЕС, в рамках или с целью выполнения служебных обязанностей.
Более подробно с новыми условиями въезда украинцев в Польшу можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, в ЕС сегодня, 27 декабря, началась вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19.
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