Польша меняет правила въезда для украинцев, фото: Polske Radio

https://racurs.ua/n148336-pravila-vezda-dlya-ukraincev-menyaet-polsha-komu-ne-pridetsya-prohodit-karantin.html

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Польша с понедельника, 28 декабря, меняет правила въезда на свою территорию для украинцев.

Изменения предусматривают, что отдельные категории граждан будут освобождены от обязательного пребывания на карантине после въезда в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Польше.

От обязательного карантина будут освобождены:

лица, имеющие справку о наличии у них прививки от COVID-19;

водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжающих на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;

инспекторов морской администрации въезжающих на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;

пассажиры судов, которые курсируют, не заплывая в порты третьих стран, между портами государств-членов Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) — Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве;

лица, получающие образование в Польше (ученики + сопровождающее лицо, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты), а также, ученые, проводящие исследования на территории Польши (при условии документального подтверждения факта обучения/научной деятельности);

лица, в январе 2021 года сдающие экзамен за восьмой класс, который проходит в школах для взрослых, где обучение заканчивается в осеннем семестре;

работники дипломатических и консульских учреждений, представители международных организаций и члены их семей, а также другие лица, пересекающие границу на основании дипломатического паспорта;

лица, выполняющие работы на сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в приграничных территориях обеих стран;

лица, имеющие разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) — Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарской Конфедерации, а также члены их семей (супруги, дети), въезжающие в Польшу с целью транзита по ее территории;

спортсмены, тренеры, врачи, физиотерапевты, судьи, аккредитованные журналисты, въезжающие в Польшу для участия в спортивных мероприятиях и имеющие подтверждающие документы от организатора соревнований;

медицинские работники, въезжающие на территорию Польши с целью трудоустройства в сфере здравоохранения.

лица, пересекающие государственную границу Польши, что составляет внутреннюю границу ЕС, в рамках или с целью выполнения служебных обязанностей.

Более подробно с новыми условиями въезда украинцев в Польшу можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в ЕС сегодня, 27 декабря, началась вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19.