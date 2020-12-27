В Европе стартовала вакцинация от коронавируса. Фото: poglyad.tv

https://racurs.ua/n148322-vakcinaciya-v-evrope-kto-v-stranah-es-pervymi-poluchaet-privivki-ot-koronavirusa.html

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Массовая вакцинация от коронавируса в Европейском Союзе началась в воскресенье, 27 декабря.

В качестве вакцины используют препарат компаний Pfizer и BioNTech. Медпрепарат фурами-холодильниками направляют во все страны-члены Евросоюза и готовы предоставить 12,5 млн доз до конца 2020 года. А к сентябрю 2021 года в ЕС ожидают поставку еще 200 млн доз вакцины. Об этом своем обращении заявляла глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ожидается, что на первом этапе каждая из 27 стран Евросоюза сможет вакцинировать 5 тыс. человек из приоритетных групп населения. Масштабные вакцинации ожидаются не раньше весны следующего года.

Как продолжается вакцинация от COVID-19 в Европе:

в Италии первыми вакцинировались врачи, работающие с коронавирусными больными;

на Кипре первому вакцину ввели врачу, который работает в доме престарелых.

в Эстонии первые прививки сделали медработниками больниц, скорой помощи и центров семейных врачей в уезде Ида-Вирумаа, а также в Таллине и Тарту.

в Австрии вакцинация началась с пяти добровольцев группы риска старше 80 лет.

в Чехии первыми вакцинировались премьер-министр страны Андрей Бабиш и 95-летняя ветеран Второй мировой войны Эмилия Ржепикова.

в Испании первую прививку сделали 96-летней пенсионерке.

в Омане первую дозу вакцины ввели министру здравоохранения султаната.

В ближайшее время вакцинация начнется во Франции и Болгарии. В понедельник, 28 декабря, вакцинировать начнут своих граждан Бельгия и Люксембург, а в Нидерландах этот процесс стартует с 8 января.

Между тем глава Европола Катрин де Болль заявила, что преступники могут попытаться воспользоваться огромным спросом на коронавирусную вакцину. В соцсетях уже появились объявления о продаже вакцины.

Однако эти объявления публикуют мошенники, подчеркнула глава Европола. Те, кто откликнулись на подобные предложения, либо вовсе ничего не получат после оплаты, либо же им отправят подделку, что может обернуться серьезными последствиями для здоровья.

Напомним, Венгрия стала первой европейской страной, которая начала делать прививки от коронавируса. Вакцинация в этой стране началась 26 декабря.