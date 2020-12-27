В Європі стартувала вакцинація від коронавірусу. Фото: poglyad.tv

https://racurs.ua/ua/n148322-vakcynaciya-v-ievropi-hto-v-krayinah-ies-pershymy-otrymuie-scheplennya-vid-koronavirusu.html

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Масова вакцинація від коронавірусу в Європейському Союзі розпочалася у неділю, 27 грудня.

В якості вакцини використовують препарат компаній Pfizer і BioNTech. Медпрепарат фурами-холодильниками направляють в усі країни-члени Євросоюзу і готові надати 12,5 млн доз до кінця 2020 року. А до вересня 2021 року в ЄС очікують поставку ще 200 млн доз вакцини. Про це своєму зверненні заявляла глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

Очікується, що на першому етапі кожна з 27 країн Євросоюзу зможе вакцинувати 5 тис. осіб з пріоритетних груп населення. Масштабні вакцинації очікуються не раніше весни наступного року.

Як триває вакцинація від COVID-19 в Європі:

в Італії першими вакцинувалися лікарі, які працюють із коронавірусними хворими;

на Кіпрі першому вакцину ввели лікарю, який працює у будинку для літніх людей.

в Естонії перші щеплення зробили медпрацівниками лікарень, швидкої допомоги та центрів сімейних лікарів у повіті Іда-Вірумаа, а також у Талліні та Тарту.

в Австрії вакцинація почалася з п’яти добровольців групи ризику старше 80 років.

у Чехії першими вакцинувалися прем'єр-міністр країни Андрій Бабіш та 95-річна ветеран Другої світової війни Емілія Ржепікова.

в Іспанії перше щеплення зробили 96-річній пенсіонерці.

в Омані першу дозу вакцини ввели міністру охорони здоров’я султанату.

Найближчим часом вакцинація розпочнеться у Франції та Болгарії. У понеділок, 28 грудня, вакцинувати почнуть своїх громадян Бельгія та Люксембург, а в Нідерландах цей процес стартує з 8 січня.

Тим часом глава Європолу Катрін де Болль заявила, що злочинці можуть спробувати скористатися величезним попитом на коронавірусну вакцину. У соцмережах вже з’явилися оголошення про продаж вакцини.

Однак ці оголошення публікують шахраї, підкреслила глава Європолу. Ті, хто відгукнулися на подібні пропозиції, або зовсім нічого не отримають після оплати, або ж їм відправлять підробку, що може обернутися серйозними наслідками для здоров’я.

Нагадаємо, Угорщина стала першою європейською країною, що розпочала робити щеплення від коронавірусу. Вакцинація в цій країні розпочалася 26 грудня.