Вакцинацію від коронавірусу розпочала перша країна ЄС

Вакцинация. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148307-vakcynaciu-vid-koronavirusu-rozpochala-persha-krayina-ies.html

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Вакцинація від коронавірусу розпочалася в Угорщині, яка стала першою європейською країною, що розпочала робити щеплення, випередивши на добу Францію та Німеччину.

Для вакцинації Угорщина використає вакцину Pfizer і BioNTech. Про це повідомляє Reuters.

Наголосимо, що перш за все вакцину від коронавірусу ввели передовим працівникам лікарень столиці Будапешта після отримання першої партії доз, достатніх для вакцинації 4 тис. 875 осіб. Першою вакцину від коронавірусу стала лікарка центральної лікарні Дель-Пешта Адрієнна Кертес.

Угорська вакцинація почалася за день до того, як інші країни, включаючи Францію, Німеччину, Італію, Австрію, Португалію та Іспанію, планують почати масову вакцинацію.

Масова вакцинація по всьому Європейському Союзу, де проживає майже 450 млн осіб, стане вирішальним кроком на шляху до припинення пандемії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що масову вакцинацію від коронавірусу країни Європейського союзу розпочнуть 27 грудня. Прищеплювати громадян будуть вакцинами компаній Pfizer і BioNTech. Також вакцинація від коронавірусу вже скоро стане доступна в Україні. Міністерство охорони здоров’я не буде змушувати українців робити щеплення від коронавірусу, коли в країні почнеться вакцинація. Однак при сприятливих умовах, вже у лютому медики зможуть отримати вакцину від коронавірусу.