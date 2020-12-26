Вакцинацию от коронавируса начала первая страна ЕС

Вакцинация от коронавируса. Фото: Istock

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Вакцинация от коронавируса началась в Венгрии, которая стала первой европейской страной, начавшей делать прививки, опередив на сутки Францию ​​и Германию.

Для вакцинации Венгрия использует вакцину Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает Reuters.

Отметим, что прежде всего вакцину от коронавируса ввели передовым работникам больниц столицы Будапешта после получения первой партии доз, достаточных для вакцинации 4 тыс. 875 человек. Первой вакцину от коронавируса получила врач центральной больницы дель-Пешта Адриенна Кертес.

Венгерская вакцинация началась за день до того, как другие страны, включая Францию, Германию, Италию, Австрию, Португалию и Испанию, планируют начать массовую вакцинацию. Массовая вакцинация по всему Европейскому Союзу, где проживает почти 450 млн человек, станет решающим шагом на пути к прекращению пандемии.

Напомним, ранее мы сообщали, что массовую вакцинацию от коронавируса страны Европейского союза начнут 27 декабря. Прививать граждан будут вакцинами компаний Pfizer и BioNTech. Также вакцинация от коронавируса уже скоро станет доступна в Украине. Министерство здравоохранения не будет заставлять украинцев делать прививки от коронавируса, когда в стране начнется вакцинация. Однако при благоприятных условиях, уже в феврале медики смогут получить вакцину от коронавируса.