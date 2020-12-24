Вакцинацию медиков от COVID-19 Степанов назначил на февраль

Степанов. Фото:УНН

https://racurs.ua/n148218-vakcinaciu-medikov-ot-covid-19-stepanov-naznachil-na-fevral.html

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Вакцинация от коронавируса уже скоро станет доступна в Украине. Министерство здравоохранения не будет заставлять украинцев делать прививки от коронавируса, когда в стране начнется вакцинация.

Однако при благоприятных условиях, уже в феврале медики смогут получить вакцину. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга сегодня, 24 декабря.

По его словам, приоритетность вакцинации для определенных групп населения будет сохранена. Так, приоритетными категориями являются медики, военные, соцработники, сотрудники и пациенты спецучреждений, пожилые люди и больные, которые имеют тяжелые сопутствующие заболевания.

Степанов заявил, что в течение 2021 года и по 2022 год вакцинация должна охватить 50% населения страны. Ее помогут обеспечить 11 тыс. прививочных пунктов, которые сейчас существуют в Украине.



Министерство также ведет активные переговоры с топ-производителями вакцин. Сейчас основным вопросом являются сроки поставок. В Минздраве настаивают на том, чтобы вакцина быстрее попала в страну. Степанов добавил, что соответствующие контракты будут подписаны до конца текущего года.



Сообщается, что Минздрав также разработал «Дорожную карту по внедрению вакцины против COVID-19 и проведению массовой вакцинации в ответ на пандемию COVID-19 в Украине в 2021—2022 годах». Сегодня этот документ будет официально утвержден. Министерство рассчитывает, что вакцинация начнется в феврале 2021 года, однако сроки будут зависеть от поставок вакцины.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса будет широкодоступной в Украине не раньше осени 2021 года. Первыми в Украине начнут вакцинировать группы риска, а уже после этого власти начнут закупать препарат для широкого доступа населения.

Вакцинацию в основном будут осуществлять путем мобильных бригад, но не исключается, что будут привлекать и стационарные пункты для прививок. В Минздраве планируют, что мобильные бригады смогут привить около 800 тыс. украинцев ежемесячно. До миллиона прививок на местах можно будет сделать, если привлекать и стационарные пункты.