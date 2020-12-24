Погода снова пугает водителей гололедом и туманом

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Гололедица и утренний туман снова будут досаждать водителям в Украине. В Киеве синоптики обещают видимость 200−500 м.

В северных, центральных и восточных областях 24 декабря на дорогах гололедица, сообщает пресс-служба ГСЧС. Синоптики и спасатели предупреждают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Департамент муниципальной безопасности КГГА советует водителям во время гололеда соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и отказаться от рискованного маневрирования. Необходимо включить габаритные огни или противотуманные фонари.

Пешеходов призывают быть внимательными и на тротуаре — автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить. Тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в четыре раза.

В КГГА сообщили, что этой ночью обрабатывали улицы противогололедными средствами. Работало 225 единиц спецтехники.

Тем не менее утро столица встретила в масштабных пробках.

Хуже всего ситуация на улицах Александра Довженко в районе Шулявки, проспекте Победы по направлению к центру, на Подоле, бульваре Леси Украинский, улице Набережно-Рыбальской и подъездах к мостам.