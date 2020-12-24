Погода знову лякає водіїв ожеледицею і туманом

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Ракурс

Ожеледиця і ранковий туман докучатиме водіям в Україні. У Києві синоптики обіцяють видимість 200−500м.

У північних, центральних та східних областях сьогодні на дорогах ожеледиця, повідомляє прес-служба ДСНС. Синоптики і рятувальники застерігають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Департамент муніципальної безпеки КМДА радить водіям радять під час ожеледиці дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань. Необхідно увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі.

Пішоходів закликають бути уважними й на тротуарі — автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати. Гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4−5 рази.

В КМДА повідомили, що цієї ночі обробляли вулиці протиожеледними засобами. Працювало 225 одиниць спецтехнік.

Тим не менше ранок столиця зустріла у масштабних заторах.

Найгірше ситуація на вулицях Олександра Довженка в районі Шулявки, проспекті Перемоги у напрямку до центру, на Подолі, бульварі Лесі Українки, вулиці Набережно-Рибальській та під’їздах до мостів.