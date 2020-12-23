Снігопад «поклав» статистику ДТП у Києві

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Ракурс

Сніговий циклон, який охопив Київ і столичний регіон від початку доби 23 грудня, значно погіршив статистику ДТП.

Від початку цієї доби на лінію 102 надходять сотні повідомлень про аварії, спричинені станом доріг.

В Україні повідомили про 587 ДТП, серед яких в 38 були загиблі і травмовані. Восьмеро осіб загинули і 35 травмовані.

У Києві станом на 13.30 сталася 161 ДТП, в якій дві особи травмовано. Інформацію оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук перший заступник голови патрульної поліції Олексій Білошицький.

Водночас у патрульній поліції заявили, що величезна кількість аварій у Києві не спиняє деяких «шумахерів» — вони як гасали містом, так і продовжують гасати.

Користувачі мережі також зазначають, що в таксі Києва різко виросли тарифи у зв‘язку із негодою.

Нагадаємо, що у столиці 23 грудня утворилися масштабні затори. Транспортний колапс спричинив сильний сніг. В мерії водіїв і пішоходів попереджали про ожеледицю вранці і вдень на дорогах Києва.