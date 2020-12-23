Ожеледиця в Україні 23 грудня — названо “ковзкі” регіони й проблемні дороги

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Ожеледиця в Україні 23 грудня може зашкодити громадянам. Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про ожеледицю та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Вдень 23 грудня в більшості північних, центральних областей на дорогах ожеледиця (перший рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, — йдеться у повідомленні ДСНС.

За данима Укргідрометцентру, у зв’язку iз зниженням температури повітря на Дніпровських водосховищах також очікується посилення льодових явищ.

Сьогодні на дорогах Києва утримуватиметься ожеледиця (перший рівень небезпечності, жовтий). Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці, — інформує у середу Київська міськдержадміністрація.

Як повідомляє «Укравтодор», станом на ранок 23 грудня, невеликий сніг випадає у західних, Київській, Житомирській, Вінницькій та Донецькій областях. Туман спостерігається у Чернігівській області. На Івано-Франківщині, Рівненщині та Волині йде невеликий дощ. На решті території без опадів. Середня температура повітря на більшості території країни -3+1°С, на сході -8−3°С. Покриття на дорогах державного значення мокре, у Тернопільській області — засніжене. На більшості перевальних ділянках доріг без опадів, на Ужоцькому, Вишківському та Яблунецькому перевалах невеликий сніг; на Торунському — дощ.

На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок. В областях з опадами виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, — зазначає «Укравтодор».

Тим часом у Карпатах сьогодні хмарно, температура повітря знизилася до 4 °C морозу.

Станом на 9.20 23 грудня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер західний, південно-західний, 4−5 м/с., температура навколишнього середовища -4°С, — йдеться у Фейсбук-повідомленні Чорногірського рятувального загону.

Поради водіям під час ожеледиці:

потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ — знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам: