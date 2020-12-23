Гололедица в Украине 23 декабря — названы «скользкие» регионы и проблемные дороги

https://racurs.ua/n148165-gololedica-v-ukraine-23-dekabrya-nazvany-skolzkie-regiony-i-problemnye-dorogi-karta.html

Ракурс

Гололедица в Украине 23 декабря может повлечь ряд проблем. Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев о гололедице и нарушении движения транспорта на отдельных участках дорог.

Днем 23 декабря в большинстве северных, центральных областей на дорогах гололедица (первый уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, — говорится в сообщении ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, в связи с понижением температуры воздуха на Днепровских водохранилищах также ожидается усиление ледовых явлений.

Сегодня на дорогах Киева будет удерживаться гололедица (первый уровень опасности, желтый). Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда, — информирует в среду Киевская горгосадминистрация.

Как сообщает «Укравтодор», по состоянию на утро 23 декабря, небольшой снег выпадает в западных, Киевской, Житомирской, Винницкой и Донецкой областях. Туман наблюдается в Черниговской области. В Ивано-Франковской, Ровенской и Волынской области идет небольшой дождь. На остальной территории без осадков. Средняя температура воздуха на большей части территории страны -3+1°С, на востоке -8−3°С. Покрытие на дорогах государственного значения мокрое, в Тернопольской области — заснеженное. На большинстве перевалочных участках дорог без осадков, на Ужоцком, Вышковском и Яблунецком перевалах наблюдается небольшой снег, на Торунском — дождь.

На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков. В областях с осадками выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется их обработка противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, — отмечает «Укравтодор».

Между тем в Карпатах сегодня облачно, температура воздуха понизилась до 4 °C мороза.

По состоянию на 9.20 23 декабря на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер западный, юго-западный, 4−5 м/с. Температура окружающей среды -4°С, — говорится в Фейсбук-сообщении Черногорского спасательного отряда.

Советы водителям во время гололеда:

нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованного маневрирования;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам: