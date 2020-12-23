«Укрпочту» оштрафовали за преждевременную выплату пенсий. Фото: Facebook

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Ракурс

«Укрпочту» оштрафовал Пенсионный фонд почти на 1,5 млн грн за несвоевременную выплату пенсий на Тернопольщине.

Пенсионный фонд Украины наложил на «Укрпочту» штраф в почти 1,5 млн грн за то, что мы на день раньше (из-за переноса выходных на День Независимости) выплатили пенсии в селах Тернопольской области. А вы пишете, что частный бизнес страдает от проверок, — сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

В решении, которое он добавил к записи, говорится, что «Укрпочта» нарушила договор.

Также Смилянский заверил, что «Укрпочта» обжалует штраф в суде.

Однако сохраняем оптимизм, скоро Новый год, а в сказках добро всегда побеждает зло, — добавил генеральный директор компании.

Он добавил, что ПФ должен поблагодарить почтальонов за то, что, несмотря на COVID-19, 3,6 млн пенсионеров получают пенсию даже в самых отдаленных селах, где банки закрыли более 600 отделений.

В настоящее время в Пенсионном фонде не комментируют информацию.

Напомним, Сергей Марченко, министр финансов Украины, заявил, что средства на ежегодную индексацию пенсионных выплат предусмотрены в проекте бюджета на 2021 год в полном объеме.