ДТП произошло на заснеженной дороге. Фото: 06267.com.ua

https://racurs.ua/n148164-djip-nasmert-sbil-dvuh-peshehodov-na-kievschine-video.html

Ракурс

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Киевской области утром, 23 декабря.

На Житомирской трассе внедорожник марки Porsche сбил на смерть двух пешеходов. ДТП произошло на дороге в сторону села Березовка. Люди, попавшие под колеса джипа, погибли на месте от полученных травм. Об этом сообщили сообщества «Киев оперативный» и dtp.kiev.ua на своих страницах в Facebook.

На видео, которое обнародовали с места ДТП, видно, что автомобильная трасса покрыта снегом. Тормозной путь у машины был очень долгим.

На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины и детали дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, 13 декабря возле села Железнодорожное Болградского района Одесской области столкнулись Daewoo Lanos и Renault. В результате ДТП семь человек оказались в больнице.