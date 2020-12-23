ДТП сталася на засніженій дорозі. Фото: 06267.com.ua

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Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася в Київській області вранці, 23 грудня.

На Житомирській трасі позашляховик марки Porsche збив на смерть двох пішоходів. ДТП сталася на дорозі в бік села Березівка. Люди, які потрапили під колеса джипа, загинули на місці від отриманих травм. Про це повідомили спільноти «Київ оперативний» та dtp.kiev.ua на своїх сторінках у Facebook.

На відео, яке оприлюднили в місці автопригоди, видно, що автомобільна траса вкрита снігом. Гальмівний шлях у машини був дуже довгим.

На місці працюють співробітники поліції, які встановлюють причини і деталі дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, 13 грудня біля села Залізничне Болградського району Одеської області зіткнулися Daewoo Lanos та Renault. Внаслідок ДТП семеро людей опинилися в лікарні.