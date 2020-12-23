Курс долара знову стрибнув — що відбувається з валютою

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Ракурс

Курс гривні до долара та євро оновив Національний банк України — станом на ранок 23 грудня офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 28,25. Таким чином, у порівнянні з попереднім банківським днем, НБУ знизив курс національної валюти на 21 коп.

За 22 грудня долар на міжбанку подорожчав ще на 17 коп, а євро — на 18 коп. Нацбанк вчора до обіду на торги не виходив, але після 13.00 був змушений вийти з продажем долара по 28,42 грн. Під кінець сесії кілька учасників ринку придбали близько 20 млн дол.

На думку експертів, щоб згладити курсові коливання НБУ повинен зранку виходити на міжбанк, щоб не допустити серйозного злету курсу.

Офіційний курс гривні на 23 грудня встановлено на такому рівні:

до долара — 28,2513 грн за 1 дол. (+0,2122 грн);

до євро — 34,5669 грн за 1 євро.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,25−28,53 грн/дол. Євро купують по 34,20 грн, продають по 34,80 грн. На «чорному» ринку долар торгується по 28,31−28,45 грн, євро — 34,30−34,45 грн.