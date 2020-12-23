Курс доллара снова взлетел — что происходит с валютой

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Ракурс

Курс гривны к доллару и евро обновил Национальный банк Украины — по состоянию на утро 23 декабря официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 28,25. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс национальной валюты на 21 коп.

За 22 декабря доллар на межбанке подорожал еще на 17 коп, а евро — на 18 коп. Нацбанк вчера до обеда на торги не выходил, но после 13.00 был вынужден выйти с продажей доллара по 28,42 грн. Под конец сессии несколько участников рынка приобрели около 20 млн долл.

По мнению экспертов, чтобы сгладить курсовые колебания и не допустить серьезного взлета курса НБУ должен утром выходить на межбанк.

Официальный курс гривны на 23 декабря установлен на таком уровне:

к доллару — 28,2513 грн за 1 долл. (+0,2122 грн);

к евро — 34,5669 грн за 1 евро.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,25−28,53 грн/долл. Евро покупают по 34,20 грн, продают по 34,80 грн. На «черном» рынке доллар торгуется по 28,31−28,45 грн, евро — по 34,30−34,45 грн.