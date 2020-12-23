Лионель Месси установил новый мировой рекорд. Фото: wikimedia.org

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Ракурс

Лионель Месси, нападающий каталонской «Барселоны», установил новый мировой рекорд по количеству голов, забитых за один клуб.

Вчера, 22 декабря, в матче чемпионата Испании против «Вальядолида» 33-летний игрок сборной Аргентины забил свой 644-й гол за каталонский клуб. Счет на табло после завершения матча показывал 3:0 в пользу «Барселоны». Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

Таким образом, Месси превзошел достижение бразильского футболиста Пеле — тот за свою карьеру забил 643 гола в составе клуба «Сантос», за который выступал с 1956 по 1974 год.

Аргентинец уже прокомментировал свои достижения в Instagram. По его словам, он никогда не задумывался, что побьет какой-нибудь рекорд, особенно, рекорд Пеле. Также легенда поблагодарил за поддержку свою команду, семью и друзей.

Как известно, Лионель Месси играет за «Барселону» с 2003 года, с тех пор он шесть раз становился обладателем «Золотого мяча».

Напомним, 23 октября свой 80 день рождения отмечал бразилец Пеле, которого прозвали королем футбола. Множество болельщиков и эксперты до сих пор считают Пеле лучшим футболистом в истории. Он стал единственным футболистом в истории, который трижды побеждал на чемпионатах мира.