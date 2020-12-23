Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Ліонель Мессі встановив новий світовий рекорд. Фото: wikimedia.org

Мессі встановив новий світовий рекорд і перевершив Пеле (ІНФОГРАФІКА)

23 гру 2020, 10:33
999

Ліонель Мессі, нападник каталонської «Барселони», встановив новий світовий рекорд за кількістю голів, забитих за один клуб.

Вчора, 22 грудня, в матчі чемпіонату Іспанії проти «Вальядоліда» 33-річний гравець збірної Аргентини забив свій 644-й гол за каталонський клуб. Рахунок на табло після завершення матчу показував 3:0 на користь «Барселони». Про це повідомляється на сайті каталонського клубу.

Таким чином, Мессі перевершив досягнення бразильського футболіста Пеле — той за свою кар'єру забив 643 голи у складі клубу «Сантос», за який виступав з 1956 по 1974 рік.

Аргентинець вже прокоментував свої досягнення в Instagram. За його словами, він ніколи не замислювався, що поб'є який-небудь рекорд, особливо, рекорд Пеле. Також легенда подякував за підтримку своїй команді, родині та друзям.

Як відомо, Ліонель Мессі грає за «Барселону» з 2003 року, з того часу він шість разів ставав володарем «Золотого м’яча».


Ліонель Мессі встановив новий світовий рекорд. Інфографіка: ФК «Барселона»

Нагадаємо, 23 жовтня свій 80 день народження відзначав бразилець Пеле, якого прозвали королем футболу. Безліч вболівальників та експерти досі вважають Пеле найкращим футболістом в історії. Він став єдиним футболістом в історії, який тричі перемагав на чемпіонатах світу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів