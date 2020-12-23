Ліонель Мессі встановив новий світовий рекорд. Фото: wikimedia.org

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Ракурс

Ліонель Мессі, нападник каталонської «Барселони», встановив новий світовий рекорд за кількістю голів, забитих за один клуб.

Вчора, 22 грудня, в матчі чемпіонату Іспанії проти «Вальядоліда» 33-річний гравець збірної Аргентини забив свій 644-й гол за каталонський клуб. Рахунок на табло після завершення матчу показував 3:0 на користь «Барселони». Про це повідомляється на сайті каталонського клубу.

Таким чином, Мессі перевершив досягнення бразильського футболіста Пеле — той за свою кар'єру забив 643 голи у складі клубу «Сантос», за який виступав з 1956 по 1974 рік.

Аргентинець вже прокоментував свої досягнення в Instagram. За його словами, він ніколи не замислювався, що поб'є який-небудь рекорд, особливо, рекорд Пеле. Також легенда подякував за підтримку своїй команді, родині та друзям.

Як відомо, Ліонель Мессі грає за «Барселону» з 2003 року, з того часу він шість разів ставав володарем «Золотого м’яча».

Нагадаємо, 23 жовтня свій 80 день народження відзначав бразилець Пеле, якого прозвали королем футболу. Безліч вболівальників та експерти досі вважають Пеле найкращим футболістом в історії. Він став єдиним футболістом в історії, який тричі перемагав на чемпіонатах світу.