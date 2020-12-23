Бійці НГУ охороняли концерт «95 кварталу». Фото: Андрій Смолій у Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n148160-fopy-ne-smiyalysya-yak-sylovyky-ohoronyaly-koncert-kvartalu-95-foto.html

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Акція протесту фізичних осіб-підприємців відбулася 22 грудня біля Національного палацу мистецтв «Україна», де проходив концерт «95 Кварталу».

До палацу стягнули підрозділи Національної гвардії України. Сотні бійців оточили кордоном палац «Україна». Правоохоронці були там до приходу мітингувальників. Про це повідомила спільнота SaveФОП на власній сторінці у Facebook.

Очевидці опублікували фото та відео на яких видно, як силовики оточили палац «Україна».

Нагадаємо, 22 грудня у Києві поновилися протести ФОПів. Збиратися на безстрокову акцію підприємці обіцяють доти, доки влада не скасує обов’язкове запровадження касових апаратів з 1 січня 2021 року.