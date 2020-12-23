Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Бійці НГУ охороняли концерт «95 кварталу». Фото: Андрій Смолій у Фейсбук

ФОПи не сміялися — як силовики охороняли концерт «Кварталу 95» (ФОТО, ВІДЕО)

23 гру 2020, 09:54
999

Акція протесту фізичних осіб-підприємців відбулася 22 грудня біля Національного палацу мистецтв «Україна», де проходив концерт «95 Кварталу».

До палацу стягнули підрозділи Національної гвардії України. Сотні бійців оточили кордоном палац «Україна». Правоохоронці були там до приходу мітингувальників. Про це повідомила спільнота SaveФОП на власній сторінці у Facebook.

Очевидці опублікували фото та відео на яких видно, як силовики оточили палац «Україна».

Бійці НГУ охороняли концерт «95 кварталу». Фото: Володимир Омелян, Андрій Смолій у Фейсбук

Бійці НГУ охороняли концерт «95 кварталу». Фото: Володимир Омелян, Андрій Смолій у Фейсбук

Бійці НГУ охороняли концерт «95 кварталу». Фото: Володимир Омелян, Андрій Смолій у Фейсбук


Нагадаємо, 22 грудня у Києві поновилися протести ФОПів. Збиратися на безстрокову акцію підприємці обіцяють доти, доки влада не скасує обов’язкове запровадження касових апаратів з 1 січня 2021 року.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів