Бойцы НГУ охраняли концерт «95 Квартала». Фото: Андрей Смолий в Фейсбук

https://racurs.ua/n148160-flp-ne-smeyalis-kak-siloviki-ohranyali-koncert-kvartala-95-foto.html

Ракурс

Акция протеста физических лиц-предпринимателей состоялась 22 декабря возле Национального дворца искусств «Украина», где проходил концерт «95 Квартала».

Во дворец стянули подразделения Национальной гвардии Украины. Сотни бойцов окружили границей дворец «Украина». Правоохранители были там до прихода митингующих. Об этом сообщило сообщество SaveФОП на собственной странице в Facebook.

Очевидцы опубликовали фото и видео на которых видно, как силовики окружили дворец «Украина».

Напомним, 22 декабря в Киеве возобновились протесты ФЛП. Собираться на бессрочную акцию предприниматели обещают до тех пор, пока власть не отменит обязательное введение кассовых аппаратов с 1 января 2021 года.