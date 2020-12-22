Предприниматели устроят протест на концерте «95 квартала»

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Протесты ФЛП возобновились в Киеве 22 декабря. Выходить на бессрочную акцию предприниматели обещают до тех пор, пока власти не отменят обязательное введение кассовых аппаратов с 1 января 2021 года.

Предприниматели также отмечают, что помощь от государства в 8 тыс. грн никоим образом не улучшит их финансового положения и требуют отмены локдауна в январе. Об этом движение SaveФОП сообщает на своей Facebook-странице.

После этого мы пойдем во дворец «Украина», где проходит концерт «Квартала-95». Будем обращаться к друзьям и коллегам Зеленского, чтобы они приняли меры. Они причастны к тому, что предприниматели мерзнут, — цитирует «Громадське» руководителя акции протеста SaveФОП Сергея Доротича.

Напомним, в ноябре-декабре у Верховной Рады периодически проходили акции протеста владельцев малого бизнеса. Предприниматели требовали отсрочки введения кассовых аппаратов для ФЛП, которое еще в прошлом году поддержала Верховная Рада с целью «детенизации доходов» физлиц-предпринимателей.

Предыдущая массовая акция протеста 15 декабря закончилась потасовкой с правоохранителями — предприниматели пытались установить палатки на Майдане, однако полиция помешала их планам.