Компромиссов больше не будет — Арахамия о малом бизнесе, фото — 5 канал

https://racurs.ua/n148139-kompromissov-bolshe-ne-budet-arahamiya-o-malom-biznese.html

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Конфликт власти с малым бизнесом по поводу введения кассовых аппаратов прокомментировал руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Он убежден, что власть уже пошла на уступки ФЛП и компромиссов больше не будет. Арахамия прокомментировал протесты малого бизнеса 22 декабря на итоговом партийном собрании 2020 года.

Нардеп заверил, что «большинство украинцев поддерживает фискализацию», признал, что не знает, чем еще можно помочь ФЛП.

Арахамия сказал, что даже среди его однопартийцив звучит тезис о том, что они теперь «отпустили» фискализацию на целый год вперед. Хотя, по данным Арахамии, 81% взрослого населения «поддерживает усиление контроля за налогообложением».

Мы не понимаем, в чем могут быть еще требование, честно, скажу. Но мы не против диалога, — цитирует главного «слугу» Рады PavlovskiyNews.



Арахамия добавил, что если нардепы не заметили какую-либо ошибку в законодательстве, которая делает невыносимыми условия бизнеса, то готовы пойти навстречу, но «снова проводить отсрочку фискализации уже никто не будет». Аналогично руководитель фракции СН сообщил об изменениях в так называемых «группах риска» ФЛП.

Акции протеста предпринимателей не прекратились и после того, как в ноябре нардепы приняли отсрочку введения кассовых аппаратов для ФЛП до 2022 года. Часть предпринимателей требует полной отмены.