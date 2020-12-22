Компромісів більше не буде — Арахамія про ФОПів, фото — 5 канал

https://racurs.ua/ua/n148139-kompromisiv-bilshe-ne-bude-arahamiya-pro-fopiv.html

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Конфлікт влади з малим бізнесом з приводу запровадження касових апаратів прокоментував керівник фракції «Слуга народу» Давід Арахамія.

Він переконаний, що влада вже пішла на поступки ФОПам і компромісів більше не буде. Арахамія прокоментував протести малого бізнесу 22 грудня на підсумкових партійних зборах 2020 року.

Нардеп запевнив, що «більшість українців підтримують фіскалізацію», визнав, що не знає, чим ще можна допомогти ФОПам.

Арахамія сказав, що навіть серед його однопартійців звучить теза про те, що вони тепер «відпустили» фіскалізацію на цілий рік вперед. Хоча, за даними Арахамії, 81% дорослого населення «підтримує посилення контролю над оподаткуванням».

Ми не розуміємо, в чому можуть бути ще вимога. Чесно, скажу. Але ми не проти діалогу, — цитує головного «слугу» Ради PavlovskiyNews.



Арахамія додав, що якщо нардепи не помітили якусь помилку в законодавстві, яка робить нестерпними умови бізнесу, то готові піти назустріч, але «знову проводитися відстрочка фіскалізації вже не буде». Аналогічно керівник фракції СН повідомив щодо змін так званих «ризикових» груп ФОП.

Акції протесту підприємців не припинилися і після того, як у листопаді нардепи прийняли відстрочку введення касових апаратів для ФОП до 2022 року. Частина підприємців вимагає повного скасування.