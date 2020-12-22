Ан-26 розбився на Харківщині у вересні, фото: МВС

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Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід В’ячеславу Глазунову — начальнику військової частини А-4104 у Чугуєві на Харківщині, де ввечері 25 вересня розбився літак Ан-26 із курсантами. Ця авіакатастрофа забрала життя 26 військових.

Глазунову обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб. Про це повідомляє «Громадське».

Глазунова слідство звинувачує у недбальстві та порушенні підготовки та правил польотів.

Зазначається, що, за інформацією слідства, Глазунов дозволив проведення так званих конвеєрних польотів — коли літак після здійснення одного вильоту не зупиняється, а конвеєром виконує наступний.

На думку слідства, через це екіпаж Ан-26 не зміг оперативно владнати проблему з відмовою двигуна.

Якби все було за правилами, спрацював би датчик — і командир екіпажу прийняв би рішення зупинитися, — зазначив слідчий Державного бюро розслідувань (ДБР) Іван Пузиревський.

За словами Пузиревського, через конвеєрні польоти після спрацювання відповідного датчика в екіпажа не було можливості безпечно припинити політ ще на землі.

Тому він був вимушений злітати, — наголосив слідчий.

Також, на думку слідства, свою роль у трагедії відіграло збільшення кількості місць у літаку з 10 до 18. Прокурори наголошують, що на борту було лише 10 парашутів та 10 кисневих масок.

Натомість адвокат Глазунова заявив, що його підзахисний не мав затверджувати план польотів і не робив цього, а літак допускається до польотів не за кількістю місць у ньому, а за показником загальної ваги, котра не була збільшена.

Суд взяв під варту командира військової частини А-4104 у Чугуєві за підозрою у недбальстві та порушенні підготовки і правил польотів, що призвело до катастрофи літака Ан-26 та загибелі 26 військовослужбовцівм pic.twitter.com/KIbpsf5yap — hromadske (@HromadskeUA) December 22, 2020

Нагадаємо, 26 вересня МВС оприлюднило відео моменту авіакатастрофи на Харківщині.