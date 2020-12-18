У справі про катастрофу Ан-26 під Харковом підозру оголосять командувачу Повітряних сил ЗСУ, фото — УП

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У справі про катастрофу Ан-26 під Харковом підозру оголосять командувачу Повітряних сил ЗСУ.

Про це повідомили 18 грудня на брифінгу Держбюро розслідувань.

Про підозру повідомили також командувача польотами у військовій частині в Чугуєві і командувача військової частини, у якій сталася трагедія. Їх підозрюють у порушенні правил проведення польотів.

Експерти зазначили, що якби кожна із цих осіб належним чином виконувала свої обовязки і Статут, трагедії можна було б уникнути, — заявили на брифінгу в ДБР начальник слідчого відділу Вадим Приймачок і заступник керівника Спеціалізованої військової прокуратури в оборонній сфері Сергій Личик.

Відзначимо, що наразі Повітряними силами командує генерал-полковник Сергій Дроздов.

Під час проведених у кримінальному провадженні великого комплексу слідчих дій отримано беззаперечні докази, які вказують на те, що порушення правил підготовки польотів, порушення правил польотів та порушення правил експлуатації літальних апаратів мали системний і систематичний характер, — вказали слідчі.

Детективи вважають, що порушення були допущені як на стадії підготовки польотів, оскільки були допущені на борт особи, які взагалі там не мали бути, так і на стадії здійснення польоту, коли політ дозволявся з порушенням правил експлуатації літального апарату і правил здійснення польоту.

Крім того, ДБР переконує, що й під час кризової стадії польоту не було вжито достатніх і адекватних заходів для того, щоб уникнути катастрофи.

На брифінгу заявлено і про те, що у командира літака не було штатного помічника, а сам пілот не мав права керувати повітряним судном, оскільки не пройшов вчасно перепідготовку. Встановлено, що на борт літака були допущені сторонні особи, а саме курсанти-льотчики, які не мали досвіду в керуванні літаком.

За словами Приймачка, командир літака також не мав навичок керування літаком в нічний час. В Держбюро розслідувань вважають, що встановили ще не всіх причетних.

Вказані посадовці наразі не затримані, про обрання їм запобіжного заходу в ДБР обіцяли повідомити згодом.

Наприкінці жовтня в уряді заявили, що головними причинами катастрофи Ан-26 на Харківщині стали систематичні порушення правил виконання польотів та контролю за ними в Харківському національному університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба.

25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ. На його борту перебувало 27 осіб — семеро членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба. Загинули 26 осіб.

Літак Ан-26Ш було виготовлено у 1977 році. ДБР повідомляло, що попередньо перевіряє чотири версії авіакатастрофи.