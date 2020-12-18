По делу о крушении Ан-26 под Харьковом подозрение объявят командующему Воздушных сил ВСУ, фото — УП

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По делу о крушении Ан-26 под Харьковом подозрение объявят командующему Воздушных сил ВСУ.

Об этом сообщили 18 декабря на брифинге в Госбюро расследований.

О подозрении сообщили также командующему полетами в военной части в Чугуеве и командующему военной части, в которой произошла трагедия. Их подозревают в нарушении правил проведения полетов.

Эксперты отметили, что если бы каждый из подозреваемых должным образом выполнял свои обязанности и Устав, трагедии можно было бы избежать, — заявили на брифинге в ГБР начальник следственного отдела Вадим Примачок и заместитель руководителя Специализированной военной прокуратуры в оборонной сфере Сергей Личик.

Отметим, что сейчас Воздушными силами командует генерал-полковник Сергей Дроздов.

В ходе проведенных в уголовном производстве большого комплекса следственных действий получены неопровержимые доказательства, указывающие на то, что нарушение правил подготовки полетов, нарушение правил полетов и нарушение правил эксплуатации летательных аппаратов имели системный и систематический характер, — указали следователи.

Детективы считают, что нарушения были допущены как на стадии подготовки полетов, поскольку были допущены на борт лица, которых вообще там не могло быть, так и на стадии осуществления полета, когда полет разрешался с нарушением правил эксплуатации летательного аппарата и правил осуществления полета.

Кроме того, ГБР утверждает, что во время кризисной стадии полета не было принято достаточных и адекватных мер для того, чтобы избежать катастрофы.

На брифинге заявлено и о том, что у командира самолета не было штатного помощника, а сам пилот не имел права управлять воздушным судном, поскольку не прошел вовремя переподготовку. Установлено, что на борт самолета были допущены посторонние лица, а именно курсанты-летчики, которые не имели опыта в управлении самолетом.

По словам Примачка, командир самолета также не имел навыков управления самолетом в ночное время. В Госбюро расследований считают, что установили еще не всех причастных.

Указанные должностные лица пока не задержаны, об избрании им меры пресечения в ГБР обещали сообщить позже.

В конце октября в правительстве заявили, что главными причинами катастрофы Ан-26 в Харьковской области стали систематические нарушения правил выполнения полетов и контроля за ними в Харьковском национальном университете воздушных сил им. Ивана Кожедуба.

25 сентября на Харьковщине при заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ. На его борту находились 27 человек — семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба. Погибли 26 человек.

Самолет Ан-26Ш был изготовлен в 1977 году. ГБР сообщало, что предварительно проверяет четыре версии авиакатастрофы.