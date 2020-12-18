Министерство по делам ветеранов возглавила бывшая контрразведчица, фото — Главком

https://racurs.ua/n147963-ministerstvo-po-delam-veteranov-vozglavila-byvshaya-kontrrazvedchica.html

Ракурс

Министерство по делам ветеранов Украины возглавила бывшая украинская военнослужащий и контрразведчица Юлия Лапутина.

В Верховной Раде за ее назначение нашлось 248 голосов нардепов.

Лапутина сейчас занимает должность в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (генеральный директор директората), входит в состав Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

Ранее Лапутина работала в СБУ. В марте 2020 года президент присвоил Лапутиной воинское звание генерал-майора. Она стала второй женщиной-генералом в истории независимой Украины.

Лапутина родилась в 1967 году в Киеве, у нее педагогическое и психологическое образование.

Лапутина — украинский военнослужащий, контрразведчица, спецназовец, кандидат психологических наук, заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ (с 2014 года).

В Службу безопасности Украины пришла с момента ее создания — в 1992 году. Сначала работала оперуполномоченным подразделения контрразведки, а после создания антитеррористического центра СБУ «Альфа» перешла туда старшим офицером.

СМИ сообщали, что во время службы Лапутина участвовала в ряде сложных операций по подавлению сепаратистского путча в Крыму в 1994 году. В 2008 году она выступила с инициативой реализации концепции ментальной интеграции жителей АР Крым к Украине, однако после прихода к власти Виктора Януковича программа была закрыта.

Саму Лапутину в 2010—2012 годах повысили до заместителя начальника Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины.

16 декабря Рада уволила главу Министерства ветеранов Бессараба. В профильном комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов отметили, что одной из причин отставки Бессараба стала болезнь.