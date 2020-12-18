Скорая помощь. Фото: pershij.ua

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Ракурс

Вызовы скорой теперь не будут разделять по территориальному принципу. В Минздраве установили единые нормативы времени прибытия экстренной медицинской помощи для жителей сел и городов.

Соответствующие изменения утверждены министерским постановлением от 16 декабря, рассказала на брифинге заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк.

Неотложные состояния проходят абсолютно одинаково как у жителей сел, так и городов. Поэтому Минздрав применяет новый принцип определения целевого времени прибытия экстренной медицинской помощи. Отныне он будет определяться не по территориальной принадлежности, а по приоритетным состоянием пациента, — отметила она.

Согласно новым нормативам, в критических случаях — остановке дыхания, массивном кровотечении или ином случае, напрямую угрожающего жизни пациента, скорая должна прибыть в течение десяти минут.

В случае экстренного случая — нарушение сознания, подозрении на инфаркт или инсульт и т.д., бригада экстренной медицинской помощи должна прибыть к пациенту в течение 20 минут.

Также Минздрав определил категорию неэкстреных случаев — когда жизнь пациента не находится под немедленной угрозой, но требует медицинского осмотра.

В частности, такими случаями могут быть повышение артериального давления или подозрение на пневмонию.

В таких случаях оператор колл-центра экстренной медицинской помощи может как сообщить семейного врача пациента, который и проведет осмотр, либо передать вызов и выслать бригаду, которая прибудет к больному и проведет осмотр.

Впрочем, выезд к такому пациенту будет осуществляться только в случае незагруженности бригад вызовами на экстренные и критические случаи.

К слову, в 2020 году 67% машин скорой помощи не приезжали на вызовы вовремя.

Ранее «Ракурс» сообщал, что вызовы скорой теперь будут разделять по приоритетности оказания медицинской помощи. В зависимости от состояния пациента обращение к скорой будут разделяться на критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные.