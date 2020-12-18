Швидка допомога. Фото: pershij.ua

https://racurs.ua/ua/n147965-shvydka-dopomoga-moz-skasuvalo-podil-na-silskyh-ta-miskyh-jyteliv.html

Ракурс

Виклики швидкої тепер не розділятимуть за територіальним принципом. У МОЗ встановили єдині нормативи часу прибуття екстреної медичної допомоги для жителів сіл та міст.

Відповідні зміни затверджені міністерською постановою від 16 грудня, розповіла на брифінгу заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як.

Невідкладні стани проходять абсолютно однаково як у жителів сіл, так і міст. Тому МОЗ застосовує новий принцип визначення цільового часу прибуття екстреної медичної допомоги. Відтепер він буде визначатися не за територіальною належністю, а за пріоритетним станом пацієнта, — зазначила вона.

Відповідно до нових нормативів МОЗ, у критичних випадках — зупинці дихання, масивній кровотечі або іншому випадку, що прямо загрожує життю пацієнта, швидка має прибути протягом десяти хвилин.

У разі екстреного випадку — порушення свідомості, підозрі на інфаркт чи інсульт, тощо, бригада екстреної медичної допомоги має прибути до пацієнта протягом 20 хвилин.

Також МОЗ визначило категорію неекстрених випадків — коли життя пацієнта не перебуває під негайною загрозою, але потребує медичного огляду.

Зокрема, такими випадками можуть бути підвищення артеріального тиску чи підозра на пневмонію.

В таких випадках оператор кол-центру екстреної медичної допомоги може як повідомити сімейного лікаря пацієнта, який і проведе огляд, або передати виклик і вислати бригаду, яка прибуде до хворого та проведе огляд.

Втім, виїзд до такого пацієнта буде здійснюватися тільки в разі незавантаженості бригад викликами на екстрені та критичні випадки.

До слова, у 2020 році 67% машин швидкої допомоги не приїжджали на виклики вчасно.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що виклики швидкої тепер розділятимуть за пріоритетністю надання медичної допомоги. Залежно від стану пацієнта звернення до швидкої розділятимуться на критичні, екстрені, неекстрені та непрофільні.