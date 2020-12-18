Відповідальність за кнопкодавство планує посилити Рада

Сесійна зала Верховної Ради, фото: «Барометр»

https://racurs.ua/ua/n147964-vidpovidalnist-za-knopkodavstvo-planuie-posylyty-rada.html

Ракурс

Верховна Рада планує посилити відповідальність за неперсональне голосування (так зване кнопкодавство).

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив про це після зустрічі з лідерами парламентських фракцій, котра відбулася сьогодні, 18 грудня.

За словами Разумкова, було вирішено:

доручити регламентному комітету та апарату Ради до 15 січня розробити зміни до законодавства, які зроблять більш жорсткою відповідальність за неперсональне голосування — збільшать штрафи та кримінальну відповідальність за такі дії;

встановити додаткові камери в залі, де вони відсутні (наприклад в ложах парламенту), які фіксуватимуть неперсональне голосування;

відключити від системи «Рада» так звані «резервні місця» для голосування, які є в сесійній залі через неможливість обрати депутатів від тимчасово окупованих територій. Для частини депутатів ці «резервні» місця стали постійними, але тепер їм доведеться повернутися до місць, визначених на початку роботи Ради цього скликання.

Разумков зазначив, що розробити відповідні зміни до законодавства хочуть до 15 січня, щоб ухвалити їх одними з перших після Нового року.

Нагадаємо, «Голос» і «Європейська солідарність» сьогодні оголошували вимогу провести збори керівників фракцій через підозру щодо випадків кнопкодавства під час голосування 17 грудня за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.