Гугл присвятив анімований дудл шедеврам наскельного живопису

Новий дудл присвячений печері Шове, фото: Hodor

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Ракурс

Google випустив новий дудл, присвячений 26-й річниці відкриття печери Шове на півдні Франції.

У цій печері виявили понад 430 малюнків із зображенням тварин, датованих періодом із 36 до 30 тис. років тому.

Цього разу дудл є анімованим — зображення печери мерехтить від розпаленого у її центрі вогнища.

Печера Шове, відкрита групою спалеологів у 1984 році, у 1995 році віднесена до переліку історичних пам’ятників Франції, а у 2014 році увійшла до складу Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Малюнки в печері Шове так добре збереглися, оскільки вхід до неї був завалений близько 23 тис. років тому падінням скельних уламків. Через загрозу для малюнків від будь-якої зміни вологості, доступ до печери дозволений лише обмеженому колу осіб.

На малюнках у цій печері зображені низка тварин часів Льодовикового періоду, зокрема:

шерстистий носоріг;

тарпан;

печерний лев;

ведмеді;

пантери;

бізони.

Також у печері знайшли низку кісток ведмедів. Ймовірно, це свідчить, що мешканці печери сповідували культ ведмедя.

Крім того, у печері знайдене перше свідчення співіснування людини і собаки — сліди лапи вовка або собаки і ноги дитини.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Google присвятив відомому болгарському мікробіологу дудл з йогуртом.