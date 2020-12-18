Гугл присвятив анімований дудл шедеврам наскельного живопису

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Новий дудл присвячений печері Шове, фото: Hodor
Гугл присвятив анімований дудл шедеврам наскельного живописуhttps://racurs.ua/ua/n147962-gugl-prysvyatyv-animovanyy-dudl-shedevram-naskelnogo-jyvopysu.htmlРакурс
Google випустив новий дудл, присвячений 26-й річниці відкриття печери Шове на півдні Франції.
У цій печері виявили понад 430 малюнків із зображенням тварин, датованих періодом із 36 до 30 тис. років тому.
Цього разу дудл є анімованим — зображення печери мерехтить від розпаленого у її центрі вогнища.
Печера Шове, відкрита групою спалеологів у 1984 році, у 1995 році віднесена до переліку історичних пам’ятників Франції, а у 2014 році увійшла до складу Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Малюнки в печері Шове так добре збереглися, оскільки вхід до неї був завалений близько 23 тис. років тому падінням скельних уламків. Через загрозу для малюнків від будь-якої зміни вологості, доступ до печери дозволений лише обмеженому колу осіб.
На малюнках у цій печері зображені низка тварин часів Льодовикового періоду, зокрема:
- шерстистий носоріг;
- тарпан;
- печерний лев;
- ведмеді;
- пантери;
- бізони.
Також у печері знайшли низку кісток ведмедів. Ймовірно, це свідчить, що мешканці печери сповідували культ ведмедя.
Крім того, у печері знайдене перше свідчення співіснування людини і собаки — сліди лапи вовка або собаки і ноги дитини.
Нагадаємо, наприкінці жовтня Google присвятив відомому болгарському мікробіологу дудл з йогуртом.
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