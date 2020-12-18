Гугл посвятил анимированный дудл шедеврам наскальной живописи

Новый дудл посвящен пещере Шове, фото: Hodor

https://racurs.ua/n147962-gugl-posvyatil-animirovannyy-dudl-shedevram-naskalnoy-jivopisi.html

Ракурс

Google выпустил новый дудл, посвященный 26-й годовщине открытия пещеры Шове на юге Франции.

В этой пещере обнаружили более 430 рисунков с изображением животных, датированных периодом с 36 до 30 тыс. лет назад.

На этот раз дудл является анимированным — изображение пещеры мерцает от горящего в ее центре очага.

Пещера Шове, открыта группой спалеологов в 1984 году, в 1995 году отнесена к перечню исторических памятников Франции, а в 2014 году вошла в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Рисунки в пещере Шове так хорошо сохранились, поскольку вход в нее был завален около 23 тыс. лет назад падением скальных обломков. Из-за угрозы для рисунков от любого изменения влажности, доступ в пещеру разрешен только ограниченному кругу лиц.

На рисунках в этой пещере изображены ряд животных Ледникового периода, в частности:

шерстистый носорог;

тарпан;

пещерный лев;

медведи;

пантеры;

бизоны.

Также в пещере нашли ряд костей медведей. Вероятно, это свидетельствует, что обитатели пещеры исповедовали культ медведя.

Кроме того, в пещере найдено первое свидетельство сосуществования человека и собаки — следы лапы волка или собаки и ноги ребенка.

Напомним, в конце октября Google посвятил известному болгарскому микробиологу дудл с йогуртом.