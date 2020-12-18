Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Сессионный зал Верховной Рады, фото: «Барометр»

Ответственность за кнопкодавство планирует усилить Рада

18 дек 2020, 11:56
999

Верховная Рада планирует усилить ответственность за неперсональное голосование (так называемое кнопкодавство).

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил об этом после встречи с лидерами парламентских фракций, которая состоялась сегодня, 18 декабря.

По словам Разумкова, было решено:


  • поручить регламентному комитету и аппарату Рады до 15 января разработать изменения в законодательство, которые сделают более жесткой ответственность за неперсональное голосование — увеличат штрафы и уголовную ответственность за такие действия;
  • установить дополнительные камеры в зале, где они отсутствуют (например в ложах парламента), которые будут фиксировать неперсональное голосование;
  • отключить от системы «Рада» так называемые «резервные места» для голосования, которые есть в сессионном зале из-за невозможности выбрать депутатов от временно оккупированных территорий. Для части депутатов эти «резервные» места стали постоянными, но теперь им придется вернуться на места, определенные в начале работы Рады этого созыва.

Разумков отметил, что разработать соответствующие изменения в законодательство хотят до 15 января, чтобы принять их одними из первых после Нового года.

Напомним, «Голос» и «Европейская солидарность» сегодня объявляли требование провести собрание руководителей фракций из-за подозрений в случаях кнопкодавства во время голосования 17 декабря относительно назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров