Ответственность за кнопкодавство планирует усилить Рада

Сессионный зал Верховной Рады, фото: «Барометр»

https://racurs.ua/n147964-otvetstvennost-za-knopkodavstvo-planiruet-usilit-rada.html

Ракурс

Верховная Рада планирует усилить ответственность за неперсональное голосование (так называемое кнопкодавство).

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил об этом после встречи с лидерами парламентских фракций, которая состоялась сегодня, 18 декабря.

По словам Разумкова, было решено:

поручить регламентному комитету и аппарату Рады до 15 января разработать изменения в законодательство, которые сделают более жесткой ответственность за неперсональное голосование — увеличат штрафы и уголовную ответственность за такие действия;

установить дополнительные камеры в зале, где они отсутствуют (например в ложах парламента), которые будут фиксировать неперсональное голосование;

отключить от системы «Рада» так называемые «резервные места» для голосования, которые есть в сессионном зале из-за невозможности выбрать депутатов от временно оккупированных территорий. Для части депутатов эти «резервные» места стали постоянными, но теперь им придется вернуться на места, определенные в начале работы Рады этого созыва.

Разумков отметил, что разработать соответствующие изменения в законодательство хотят до 15 января, чтобы принять их одними из первых после Нового года.

Напомним, «Голос» и «Европейская солидарность» сегодня объявляли требование провести собрание руководителей фракций из-за подозрений в случаях кнопкодавства во время голосования 17 декабря относительно назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки.