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Міністерство у справах ветеранів очолила колишня контррозвідниця, фото — Главком
Міністерство у справах ветеранів очолила колишня контррозвідницяhttps://racurs.ua/ua/n147963-ministerstvo-u-spravah-veteraniv-ocholyla-kolyshnya-kontrrozvidnycya.htmlРакурс
Міністерство у справах ветеранів України очолила колишня українська військовослужбовець і контррозвідниця Юлія Лапутіна.
У Верховній Раді за її призначення знайшлося 248 голосів нардепів.
Вона наразі обіймає посаду в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (генеральний директор директорату), входить до складу Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.
Раніше Лапутіна працювала в СБУ. У березні 2020 року президент присвоїв Лапутіній військове звання генерал-майора. Вона стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України.
Лапутіна народилася у 1967 році у Києві, має педагогічну та психологічну освіту.
Лапутіна — українська військовослужбовиця, контррозвідниця, спецпризначенка, кандидат психологічних наук, заступниця начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки СБУ (з 2014 року).
До Служби безпеки України прийшла з моменту її створення — у 1992 році. Спочатку працювала оперуповноваженою підрозділу контррозвідки, а після створення антитерористичного центру СБУ «Альфа» перейшла туди старшим офіцером.
ЗМІ повідомляли, що під час служби Лапутіна брала участь у низці складних операцій з придушення сепаратистського путчу в Криму у 1994 році. У 2008 році вона виступила з ініціативою втілення концепції ментальної інтеграції мешканців АР Крим до України, однак після приходу до влади Віктора Януковича програму було закрито.
Натомість саму Лапутіну протягом 2010−2012 підвищили до заступниці начальника Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України.
16 грудня Рада звільнила очільника Міністерства ветеранів Бесараба. У профільному комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відзначили, що однією з причин відставки Бесараба стала хвороба.
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