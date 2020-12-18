Міністерство у справах ветеранів очолила колишня контррозвідниця, фото — Главком

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Міністерство у справах ветеранів України очолила колишня українська військовослужбовець і контррозвідниця Юлія Лапутіна.

У Верховній Раді за її призначення знайшлося 248 голосів нардепів.

Вона наразі обіймає посаду в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (генеральний директор директорату), входить до складу Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.

Раніше Лапутіна працювала в СБУ. У березні 2020 року президент присвоїв Лапутіній військове звання генерал-майора. Вона стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України.

Лапутіна народилася у 1967 році у Києві, має педагогічну та психологічну освіту.

Лапутіна — українська військовослужбовиця, контррозвідниця, спецпризначенка, кандидат психологічних наук, заступниця начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки СБУ (з 2014 року).

До Служби безпеки України прийшла з моменту її створення — у 1992 році. Спочатку працювала оперуповноваженою підрозділу контррозвідки, а після створення антитерористичного центру СБУ «Альфа» перейшла туди старшим офіцером.

ЗМІ повідомляли, що під час служби Лапутіна брала участь у низці складних операцій з придушення сепаратистського путчу в Криму у 1994 році. У 2008 році вона виступила з ініціативою втілення концепції ментальної інтеграції мешканців АР Крим до України, однак після приходу до влади Віктора Януковича програму було закрито.

Натомість саму Лапутіну протягом 2010−2012 підвищили до заступниці начальника Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України.

16 грудня Рада звільнила очільника Міністерства ветеранів Бесараба. У профільному комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відзначили, що однією з причин відставки Бесараба стала хвороба.